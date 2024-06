France - Pologne : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mardi un choc dans le groupe D avec le troisième match de l’équipe de France dans cette compétition. Ainsi, les Tricolores affrontent cette fois la Pologne avec la volonté d’accrocher la première place. Les Bleus de Didier Deschamps s’organisent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est placé comme sentinelle avec N’Golo Kanté et Adrien Rabiot à ses côtés. Devant, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola accompagnent Kylian Mbappé qui prend la pointe de l’attaque. Antoine Griezmann est sur le banc.

De leur côté, les joueurs de Michał Probierz s’articulent dans un 3-5-2 avec Lukasz Skorupski comme dernier rempart derrière Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz et Jakub Kiwior en défense. L’entrejeu est composé de Piotr Zielinski, Kacper Urbanski et Jakub Moder tandis que les rôles de pistons sont assurés par Przemysław Frankowski et Nicola Zalewski. En attaque, Sebastian Szymanski et Robert Lewandowski sont associés.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Mbappé, Barcola

Pologne : Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Zielinski, Urbanski, Moder, Zalewski - Lewandowski, Szymanski

