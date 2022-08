Nantes : retournement de situation pour Ludovic Blas

Finalement Ludovic Blas restera, sauf grande surprise, une saison de plus du côté de Nantes. C'est ce qui a été annoncé par Antoine Kombouaré, qui a décidé de bloquer le transfert de son n° 10 vers le LOSC. Un temps contrarié, le milieu offensif des Canaris ne souhaitait plus jouer pour le FC Nantes. Cependant, selon L'Équipe, un rendez-vous a eu lieu hier après-midi entre le joueur et ses représentants, ainsi que le président du club, Waldemar Kita. Les deux parties se sont entendus oralement sur une prolongation de deux ans du natif de Colombes, initialement sous contrat jusqu'en 2024. Et d'une forte revalorisation salariale.

Pour rappel, l'ex-international U20 souhaitait fortement rejoindre les Dogues cet été. Mais le mercato nantais étant quasiment au point mort, l'ancien coach et joueur du Paris Saint-Germain a donc décidé de prendre les choses en main pour garder son joueur. Jeudi dernier, en conférence de presse, l'entraîneur de 58 ans a exprimé son mécontentement sur le mercato de son club en déclarant que la « situation très mal gérée » autour du dossier Blas. À voir si l'accord sera signé dans les jours à venir, mais une chose est sûre, Ludovic Blas sera présent face au Téfécé dimanche à 13 h.