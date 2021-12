Tunisie : le nouvel envol des Aigles de Carthage

La suite après cette publicité

Au terme d'une finale d'abord intense et rythmée, avant de baisser en intensité, la Tunisie s'est donc inclinée de peu, samedi soir, face à l'Algérie (0-2), vainqueur de la Coupe arabe 2021 à l'issue des prolongations. Une immense déception qui n'enlève cependant en rien le magnifique parcours réalisé par cette sélection tunisienne, emmenée par Mondher Kebaier. Larges vainqueurs de la Mauritanie (5-1) en ouverture de cette compétition, les Aigles de Carthage ont, certes, connu une défaillance contre la Syrie lors du deuxième match (0-2) avant de finalement se relancer face aux Émirats arabes unis (1-0) et ainsi terminer en tête du groupe B.

Qualifiés aux dépens d'Oman en quarts de finale (2-1), les Blanc et Rouge, notamment portés par l'attaquant du Zamalek Seifeddine Jaziri (auteur de 4 buts lors de cette campagne), se sont alors laissés porter par le rêve d'un sacre final en éliminant les Pharaons à l'issue d'une demie au finish irrespirable (1-0 à la 90+5e). En vain. Coiffés sur le poteau par des Fennecs plus réalistes, les coéquipiers d'Hannibal Mejbri ont malgré tout affiché un visage plus que séduisant. De belles promesses en vue des prochains rendez-vous sur la scène continentale (CAN 2022 du 9 janvier au 6 février) et internationale (Coupe du monde 2022, sous réserve des barrages, du 21 novembre au 18 décembre) qui contrastent forcément avec les échecs vécus ces dernières années.

La Tunisie veut chasser les déceptions passées !

Et pour cause, si on s'attarde sur le bilan des Aigles au niveau international, force est de constater que les recettes demeurent bien maigres sur la dernière décennie. Une élimination en phase de poules lors de l'édition 2006 de la Coupe du monde, douze années de disette avant d'échouer, une nouvelle fois prématurément, lors du Mondial 2008 dans un groupe, certes, relevé (Belgique, Angleterre, Panama). Ainsi, il faut se pencher sur la scène continentale et remonter à 2004 pour trouver trace d'une véritable performance notable. Sacrée à domicile après sa victoire en finale contre le Maroc lors de la Coupe d'Afrique des nations de football 2004, la sélection tunisienne n'a pourtant jamais réellement confirmé ce titre glané. Malgré des performances notables, notamment face aux Fennecs en 2013, ils éprouvent, depuis, les pires difficultés à dépasser le cap des quarts de finale. En effet, depuis le triomphe face aux Lions de l'Atlas, les Tunisiens, excepté lors de l'édition 2019 et cette demi-finale perdue après prolongation face au Sénégal (0-1), ont ainsi échoué à cinq reprises à ce stade de la compétition, sans jamais le dépasser.

Des frustrations accumulées que ce soit de manières discutables en 2015 avec ce quart de finale face à la Guinée équatoriale (1-2) où l’arbitrage entraînait bon nombre de polémiques ou sans rien à y redire comme en 2017 et cette élimination, aux portes du dernier carré, face au Burkina Faso du légendaire Charles Kaboré (2-0), malgré une victoire initiale face à l’un des favoris au titre final : l’Algérie, éliminée dès la phase de poules. Un bilan qui reste donc plus que mitigé mais où la CAN 2019 peut, malgré tout, être pointée comme le premier déclic. Sensation de la compétition en rejoignant les demi-finales de la compétition, son meilleur résultat depuis 15 ans, la Tunisie marquait ainsi le début d'un renouveau. Et malgré le divorce à l’amiable entre la FTF et Alain Giresse, sélectionneur de l'époque, le nouvel envol des Aigles de Carthage, désormais sous la houlette de Mondher Kebaier, ne cesse de se confirmer, en témoigne l'épopée réalisée lors de cette Coupe arabe. Malgré ce changement de staff technique, les Tunisiens continuent, en effet, de se montrer performants et d'enchaîner les résultats positifs, notamment lors de la campagne qualificative à la CAN 2022 (Cameroun), où ils ont enregistré le meilleur bilan comptable parmi tous les groupes, avec seize points au compteur sur dix-huit possibles.

Portés par ses binationaux, les Aigles de Carthage prennent leur envol !

Depuis la CAN 2019, les hommes de Mondher Kebaier ont ainsi joué 28 matches et restent sur un bilan très positif de 19 victoires et 4 matches nuls pour cinq défaites. Tactiquement, le nouvel homme fort des Aigles de Carthage privilégie très souvent un dispositif en 4-3-3, même si la récente Coupe arabe a parfois laissé place à certains ajustements et l'utilisation d'un 4-2-3-1. En s’appuyant notamment sur Ellyes Skhiri en sentinelle et Mohamed Ali Ben Romdhane et Aïssa Laidouni (ou Anis Slimane) comme relayeurs, et un trio d’attaque composé de Youssef Msakni, Wahbi khazri (ou Seifeddine Jaziri) et Saif-eddine Khaoui (ou Hamza Rafia), Mondher Kebaier obtient plus de maîtrise du milieu de terrain. Preuve en est, lors des 6 matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2022, la Tunisie a encaissé seulement deux buts contre la Guinée Équatoriale et face à la Zambie. En confiance et dotée d'un groupe soudé, la Tunisie avait finalement beaucoup d'arguments pour réussir cette Coupe arabe 2021, qui plus est avec les conseils de Mondher Kebaier, sélectionneur des A qui a donc été conservé pour cette compétition où les autres sélections voyaient leur habituel sélectionneur remplacé (ndlr : Madjid Bougherra avec l'Algérie, en lieu et place de son sélectionneur national, Djamel Belmadi).

Composé en majorité de joueurs qui se connaissent depuis de longues années, le collectif tunisien présentait par ailleurs une continuité avec 15 des 23 joueurs sélectionnés, déjà réunis lors des éliminatoires de la CAN 2022 et les qualifications du Mondial 2022. Une stabilité qui s'est logiquement fait ressentir sur le terrain, qui plus est avec l'apport de nombreux binationaux, faisant désormais les beaux jours de la Tunisie. Car si tout n'est pas parfait, la réussite actuelle des Aigles de Carthage s'explique en grande partie par le travail réalisé d'un certain Mohamed Slim Ben Othman, ancien joueur du SCO d'Angers devenu directeur sportif et responsable des binationaux de la sélection tunisienne. Grâce à un travail de longue haleine, il a ainsi convaincu de nombreux joueurs de porter le maillot de la Tunisie. Omar Rekik, Mohamed Ben Slimane, Aissa Laidouni ou encore Hannibal Mejbri pour ne citer qu'eux. Et que dire du dernier cité à la silhouette longiligne et à la crinière débordante.

Libéré par Manchester United et étincelant lors de cette Coupe arabe 2021 (homme du match lors de la demi-finale face à l'Égypte), le talentueux milieu offensif de 18 ans, élu meilleur joueur de l'académie mancunienne il y a seulement deux ans, fait actuellement le bonheur des Tunisiens. Après 12 apparitions pour la France chez les moins de 16 ans, et 3 chez les moins de 17 ans, il a finalement fait le choix de rejoindre l'équipe nationale de Tunisie. Une décision largement facilitée par les arguments de Mohamed Slim Ben Othman. Et bis repetita concernant Aissa Laidouni, élu joueur de l'année du championnat hongrois la saison passée avec Ferencváros, qui a également opté pour les Aigles de Carthage, lui qui possède la triple nationalité (française, algérienne et tunisienne). Un apport précieux que le directeur sportif des Tunisiens a par ailleurs réitéré en marge de cette Coupe arabe, obtenant notamment l'accord des Red Devils, du Rubin Kazan ou encore de Nottingham Forest pour libérer respectivement Hannibal Mejbri, Omar Talbi et Mohamed Dräger, trois grands artisans du parcours retentissant de la Tunisie.