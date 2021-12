Montpellier : Téji Savanier ne pense pas au départ

Depuis le début de saison, Téji Savanier rayonne et le bilan comptable de Montpellier s'en fait largement ressentir. Cinquième de Ligue 1 avec 31 points, le club héraultais réalise un départ canon et peut largement remercier son capitaine et meneur de jeu, d'ores et déjà auteur de 5 buts et 6 réalisations dans le championnat de France. Interrogé ce jeudi soir dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Téji Savanier s'est, ainsi, exprimé à propos d'un éventuel départ du Montpellier HSC vers l'étranger en fin de saison.

Une possibilité que l'intéressé ne semble pas envisager pour l'heure : «je n'y pense pas vraiment pour l'instant», a ainsi déclaré le milieu français de 30 ans avant, cependant, d'ouvrir la porte à un départ dans un club plus huppé si la situation se présentait à lui : «si j'en ai l'opportunité, oui. Si je veux progresser dans ce milieu-là, c'est par des clubs un peu plus élevé que Montpellier. Mais comme je l'ai dit, je me sens bien dans mon club». Et nul doute que Montpellier souhaite conserver son maître à jouer.