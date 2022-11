OL-Nice : Laurent Blanc pointe les lacunes techniques de son équipe

Ce vendredi soir, l'OL a arraché le match nul face à Nice (1-1). Un résultat qui n'arrange pas du tout les hommes de Laurent Blanc qui font du surplace au classement. Au micro de Prime Video, le technicien français est revenu sur la rencontre et estime que son équipe a encore trop de mal techniquement pour espérer faire mieux. Il attend aussi plus de confiance de la part de son équipe.

La suite après cette publicité

Les joueurs sont déçus car on s'attendait à faire une meilleure première période, mais il y avait Nice avec des bons joueurs aussi. On vit avec une période difficile même si on a récupéré du physique et ça s'est vu. Il nous manque de la confiance pour être techniquement meilleur. Je prône un jeu de passe et je pense qu'il faut un peu plus de confiance. J'espère qu'on en aura plus en 2e partie de championnat. Il faut trouver le bon équilibre, mais je pense quelque soit le système, il faut plus de technique au milieu surtout. C'est là que tout se passe, c'est là que tu orientes sur les côtés. Après sortir le ballon, sortir des 6 mètres, se déplacer dans le bon espace, ça demande du travail. Tous les bons joueurs avec de l'expérience nous ferons du bien. N'oublions pas que ce soir à part Tagliafico j'ai une défense très jeune par exemple. Quand je regarde le match de Dante aujourd'hui, je me dis qu'un joueur de 39 ans peut apporter dans des matches comme ça. Il faut travailler, il faut être meilleur et retrouver de la confiance. Il y a encore beaucoup de boulot.