FC Barcelone-Osasuna : les compositions probables

Le FC Barcelone n'a plus le choix, et n'a surtout pas son destin entre ses mains. Opposés à Osasuna ce jeudi soir dans le cadre de la 37e journée de Liga (21h, à suivre en direct sur notre site), les Blaugranas, qui comptent quatre points de retard sur le Real Madrid, doivent absolument s'imposer tout en comptant sur un faux pas de la Casa Blanca contre Villarreal. Si ce scénario se produit, le titre se jouerait alors lors de la dernière journée, dimanche. De leur côté, les Rojillos, qui n'ont plus rien à jouer, vont tout de même tenter de créer la surprise.

Pour ce match au Camp Nou, Quique Setién risque d'aligner un 4-4-2 en losange comme l'affirme Sport dans son édition du jour. Et après la victoire contre le Real Valladolid, l'entraîneur espagnol ne devrait réaliser qu'un seul changement dans son onze de départ. Blessé et absent, Antoine Griezmann sera normalement remplacé par Luis Suarez en attaque. En face, Jagoba Arrasate pourrait débuter avec un 5-4-1. La charnière centrale serait alors composée de Navas, D. Garcia et Lato. Gallego prendrait lui place à la pointe de l'attaque.