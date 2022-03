Le Trophée des Champions se jouera encore à Tel Aviv

Comme lors de la précédente édition qui avait vu le LOSC s'imposer face au PSG, le Trophée des champions se jouera à Tel Aviv en Israël. La LFP l'a annoncé via un communiqué. Le match opposant le Champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France se déroulera le dimanche 31 juillet 2022, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv.

«Après une première édition à guichets fermés, la Ligue de Football Professionnel et Sylvan Adams, philanthrope et homme d'affaires de premier plan, en partenariat avec Comtec Group, sont heureux d'annoncer le retour du Trophée des Champions en Israël», peut-on lire dans ce communiqué. L'été dernier, la rencontre entre le Lille et le PSG avait aussi été marquée par des sifflets du public envers Achraf Hakimi qui avait publiquement affiché son soutien au peuple palestinien dans le conflit avec Israël.