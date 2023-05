Gareth Bale a une sacrée proposition pour sortir de la retraite !

La suite après cette publicité

« Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Ce sport m’a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J’ai vécu des moments très forts pendant 17 saisons, qu’il me sera impossible de reproduire, quel que soit le prochain chapitre qui m’attend ». Début janvier, Gareth Bale annonçait sa retraite. La fin d’une sacrée aventure, avec cinq Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid notamment.

Depuis, l’ailier gallois s’adonne à celle qui était sa plus grande passion hors foot, et qui semblait même parfois être devant le ballon rond : le golf. Et visiblement, il est plutôt doué, puisqu’il a même été encensé par Jon Rahm, une des pointures du circuit. Du haut de ses 33 ans, Bale s’épanouit loin des terrains de foot, après une fin de carrière marquée par de nombreux soucis sur le plan physique.

À lire

Ramadan, Équipe de France Espoirs : la réponse cinglante de Kylian Mbappé

Le leader du projet ?

Mais certains souhaitent le faire sortir de sa retraite paisible sur les greens… Wrexham, le club gallois de Ryan Reynolds qui vient d’être promu en quatrième division anglaise, souhaite ainsi lui faire rechausser les crampons. « Gareth, écoute, tu es jeune et tu as encore toute ta vie pour vivre là où tu le souhaites. Si tu pouvais revenir pour une dernière année de gloire… Appelle-moi », lançait notamment un des propriétaires du club Rob McElhenney il y a trois jours. De quoi confirmer des rumeurs sorties dans les médias britanniques depuis quelques semaines…

La suite après cette publicité

Il faut dire que sur le papier, c’est plutôt sexy : la vedette du football gallois depuis 15 ans pourrait être le fer de lance du projet ambitieux de Wrexham, qui vise la Premier League à terme. Seulement, l’agent du joueur, le sulfureux Jonathan Barnett, a cependant tenu à climatiser tout le monde. « Il a une belle vie maintenant, et il le mérite. Il ne veut plus jouer au foot, il a déjà eu une grande carrière et il en a bien profité », a-t-il confié, ajoutant qu’il n’avait pour l’instant pas reçu d’offre concrète. Mais nul doute que Ryan Reynolds et les investisseurs de Wrexham auront des arguments pour le convaincre…