Gareth Bale fait déjà des ravages au golf

Retraité des terrains de football, Gareth Bale a démarré une carrière de golfeur. Et visiblement, le Gallois affiche un niveau déjà très appréciable. C’est ce qu’a confié le golfeur Jon Rahm dans des propos rapportés par Marca.

« J’ai dit à Gareth : tu ne peux pas être aussi bon au football et au golf en même temps, ça n’est pas juste. Ce n’est pas juste pour moi. Vous ne pouvez pas faire une seule chose et avoir autant de talent pour le golf. Ce n’est pas juste du tout. Bale ne m’a rien demandé, et il ne devrait pas non plus, il est déjà assez bon. Comme je l’ai dit, être footballeur professionnel n’a rien à voir avec le fait d’être aussi bon, il est déjà assez bon », a-t-il déclaré.

