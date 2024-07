EdF : Didier Deschamps en attend plus de Marcus Thuram

Présent en conférence de presse avant le choc entre la France et le Portugal dans le cadre des quarts de finale de l’Euro 2024, Didier Deschamps est revenu sur les difficultés offensives des Bleus alors que ses hommes n’ont inscrit qu’un petit but, sur penalty, profitant par ailleurs de deux buts contre son camp face à l’Autriche et contre la Belgique. Face aux journalistes, le sélectionneur tricolore a notamment évoqué le cas Marcus Thuram, en souffrance depuis le début de la compétition.

«Est-ce qu’on est trop sévère avec Thuram ? Je ne suis pas là pour juger ce que vous pouvez dire ou écrire. L’important, c’est ce que je leur dis. Antoine, Marcus, il y a des choses positives et il y a des choses où il doit y avoir des progrès», a alors assuré le technicien de 55 ans.