Brighton s'offre Deniz Undav !

C'est officiel ! Deniz Undav (25 ans) rejoint Brighton en provenance de la Royale Union Saint-Gilloise pour un montant non divulgué : «le joueur restera en prêt avec Union - actuellement en tête de la Jupiler Pro League belge - jusqu’à la fin de la saison en cours, et s’associera à Albion pour un entraînement de pré-saison avant la saison 2022/23», précise le communiqué du club anglais.

En 52 matchs toutes compétitions confondues avec le club belge, l'attaquant allemand affiche un bilan de 35 buts et 18 passes décisives. En carrière, celui qui a signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec l'actuel 9ème de Premier League présente par ailleurs une ligne statistique étincelante avec 56 passes décisives et 105 buts en 215 apparitions. Fier de cette nouvelle, l’entraîneur Graham Potter a notamment déclaré : «nous sommes vraiment impatients de voir son arrivée et de travailler avec lui à partir de l’été prochain, alors que nous nous préparons pour la saison 2022/23».