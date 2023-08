OL : la réponse ferme de Laurent Blanc sur Bradley Barcola

La suite après cette publicité

Une carrière ne se joue à rien. Bradley Barcola peut en témoigner. Il y a un an, le jeune homme se battait pour se faire une place au sein du groupe de Peter Bosz. Il avait même été à deux doigts de s’en aller en prêt en Suisse. Laurent Blanc l’a d’ailleurs rappelé en conférence de presse ce vendredi, lui le coach qui a su lancer le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Un talent sur lequel il compte cette saison après avoir été révélé au grand public l’an dernier.

Un été animé

Il avait d’ailleurs terminé l’année avec 7 buts et 9 assists en 31 matchs toutes compétitions confondues. Il a aussi fini la saison avec un tas d’agents à ses trousses. Ils sont beaucoup à s’être battus pour enrôler le dernier phénomène lyonnais. Mais c’est finalement Jorge Mendes et son agence Gestifute qui ont raflé la mise. Le représentant du Français se frotte d’ailleurs les mains puisque plusieurs clubs veulent son nouveau client.

Le FC Barcelone, Manchester City et Chelsea ont été cités comme des candidats à sa venue. Mais c’est surtout le PSG, où Mendes a ses entrées avec Luis Campos, qui est le plus intéressé. Luis Enrique est fan du joueur et veut le recruter. Officiellement, l’OL ferme la porte à un départ. C’était déjà le cas avec Castello Lukeba et on sait comment cela a fini. Officieusement, les Gones discutent avec Paris, qui a formulé des offres mais qui attend d’avoir un prix fixe de la part de John Textor selon L’Equipe.

Blanc évoque le cas Barcola

Ce vendredi, Laurent Blanc a évoqué le cas de son joueur, un peu moins en réussite depuis le début de la nouvelle saison. «Il faudrait lui poser la question (savoir comment il va, ndlr), il n’y a que lui-même qui peut y répondre. (…) Je n’en sais rien (si son esprit est ici, ndlr). Mettez-vous à sa place une minute, ça peut perturber. Vous pouvez être impacté par ça et la réponse est qu’il l’est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté possible. C’est sur le terrain qu’il doit donner des réponses et pas ailleurs. J’en ai encore parlé avec lui ce matin.»

Questionné au sujet de leur conversation, le coach français a confié : «vous ne saurez pas ce que je lui ai dit. On dirait qu’il n’y a qu’à Lyon qu’il y a un joueur de 20 ans qui est contacté par un club, avec un environnement autour et l’agent qui fait son travail. Il faut attendre la fin du mercato. Je suis très combatif par rapport au recrutement. Certains me disent chouineur ou bien chiant, mais je suis combatif. Je discute avec beaucoup d’entraîneurs qui me disent que j’ai raison d’être comme ça parce que le mercato se termine bientôt et ensuite c’est fini. La prochaine porte est en janvier et tu n’es pas certain de la voir. »

Un départ impossible ?

Franc comme à son habitude, le Cévenol a été questionné sur les déclarations du club qui avait indiqué que les jeunes talents lyonnais resteraient. «Ce sont des aléas. La politique du club est difficile à respecter. Il y a un mercato avec, aussi, de nouveaux clients qui peuvent faire exploser le marché en deux secondes. Je suis quelqu’un qui essaie de concrétiser ce qu’on a décidé. Les gens concernés par le mercato au club ont le même avis que moi. Il ne faut pas croire que je suis le seul à penser comme ça. Mais il y a eu une discussion qu’on n’attendait pas.»

Il a ajouté ensuite : «on a déterminé certaines choses, la nouvelle de la DCNG nous perturbe et je le conçois. C’est difficile de recruter à l’OL cette année. C’est plus difficile que prévu. Je n’ai pas changé d’un iota, j’essaie que les choses décidées se réalisent. Tant qu’il y a un espoir, j’essaie de combattre, de ne pas changer d’avis.» Il a encore une semaine pour se battre et obtenir l’effectif dont il rêve. Et si cela ne dépendait que de lui, Bradley Barcola y serait.