Le nouvel investissement de Cristiano Ronaldo

La fin de carrière sportive approche pour Cristiano Ronaldo. Le joueur de 39 ans, actuellement à l’Euro avec le Portugal, multiplie ses sources de revenus pour son après-carrière. CR7 a déjà créé sa propre marque, et comme l’indique Le Parisien, il a décidé d’investir dans de la… porcelaine.

En effet, Ronaldo a acquis 10 % du capital de Vista Alegre Atlantis, a précisé le groupe Visabeira. Celui-ci se satisfait de voir «l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football et la personnalité portugaise la plus connue et la plus admirée au monde» arriver au sein du groupe.