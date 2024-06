PSG : Matvey Safonov envoie un message à Gianluigi Donnarumma

C’est officiel depuis peu. Matvey Safonov est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Annoncé comme le futur concurrent de Gianluigi Donnarumma, le portier russe a livré ses premières impressions en tant que nouveau Parisien. « J’étais un peu nerveux, mais maintenant je suis heureux. Le PSG est un des plus grands clubs avec une histoire, des trophées. C’est une grande équipe, un grand club. Lorsque le PSG m’a proposé de le rejoindre, je pense qu’il était impossible de dire non », a-t-il indiqué, avant d’évoquer son futur coéquipier italien.

« Oui, je veux être meilleur. Je veux m’améliorer ici et c’est une grande chance pour moi. Je pense que je n’ai pas de pression. Je suis calme. J’essaye toujours d’aider mes coéquipiers. Si je veux dire quelque chose et quand je veux faire quelque chose pour eux, j’essaie de le faire. Je suis prêt à parler avec les grands joueurs. Pour moi, c’est très intéressant de pouvoir progresser aux côtés de Donnarumma. C’est positif. Je veux qu’on puisse travailler ensemble. Je suis heureux d’être à Paris et j’ai hâte de vous rencontrer », a-t-il déclaré sur le site officiel des champions de France.