Le PSG s’offre un nouveau gardien avec Matvey Safonov !

Le PSG et les gardiens, une gestion toujours aussi mouvementée. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club francilien, les débats ont toujours été nombreux. Alors que Keylor Navas a quitté le club cet été, la hiérarchie semblait plus que jamais claire avec Gianluigi Donnarumma comme portier numéro un et Arnau Tenas en tant que doublure. Oui, mais voilà, le jeune portier espagnol se destine vers un prêt et l’arrivée d’un nouveau portier était donc nécessaire.

Et les Parisiens n’ont pas chômé puisqu’une piste a vite germé et menait directement au gardien du FK Krasnodar Matvey Safonov (25 ans). Gardien titulaire de la sélection russe (13 capes), le natif de Stavropol est le patron des Bykis depuis plusieurs saisons comme en témoignent ses 175 apparitions avec son club formateur. Jouant en Ligue des Champions (4 matches + 5 matches de qualification) et Ligue Europa (8 matches), il connaissait les joies des joutes européennes, mais va désormais connaître un autre football.

Une arrivée à moindre coût

Capitaine de son club et véritable patron à Krasnodar, Matvey Safonov avait d’ailleurs prolongé le 18 janvier dernier jusqu’en janvier 2029. Un statut d’indiscutable, des références et des qualités qui ont convaincu le Paris Saint-Germain de passer à l’attaque pour s’offrir le portier d’1m92 à la longue envergure. Un accord a été trouvé pour beaucoup moins de 18 millions d’euros, contrairement à ce qui avait circulé, selon nos informations. Un transfert record pour Matvey Safonov qui devient la plus grosse vente de l’histoire de son club en écrasant les 9 millions d’euros déboursés par le Lokomotiv Moscou en 2018 pour Fedor Smolov.

Fier d’annoncer l’arrivée de la première recrue de son mercato estival 2024/2025, le PSG s’est fendu d’un communiqué de bienvenue pour Matvey Safonov. Le gardien russe a fait part de sa joie de rejoindre le club de la capitale : «je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris !» Le portier de 25 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les pensionnaires du Parc des Princes.