Qui est Matvey Safonov, la dernière trouvaille du PSG ?

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce bouillant. Avec le départ d’ores et déjà acté de Kylian Mbappé, les hautes sphères du club de la capitale comptent bien s’activer sur le marché des transferts pour compenser la perte du meilleur buteur de l’histoire parisienne. Si Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Bernardo Silva ou encore Viktor Gyökeres ont tous été annoncés dans le viseur des Rouge et Bleu, la première recrue des champions de France pourrait en étonner plus d’un. En effet, d’après les dernières révélations du média russe Championat, le PSG et Krasnodar seraient très proches de finaliser le transfert de Matvey Safonov. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Un deal en passe d’être bouclé !

Un transfert estimé à 20 millions d’euros, hors bonus, qui permettrait au dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions d’apporter une réelle concurrence à Gianluigi Donnarumma, titulaire indiscutable dans les cages franciliennes. Et pour cause. À l’heure où Keylor Navas a décidé de quitter la Ville Lumière, qu’Arnau Tenas pourrait lui être prêté et que Sergio Rico voit son avenir plus que jamais incertain à Paris, Luis Campos et ses équipes accélèrent pour venir renforcer ce secteur de jeu. International russe de 25 ans (13 sélections), Matvey Safonov, successeur d’Akinfeev dans les buts de la Sbornaïa depuis l’Euro 2020, devrait donc être l’heureux élu.

Né en 1999, le natif de Stavropol n’était pourtant pas destiné à emprunter une carrière de footballeur. D’abord attiré par le basket-ball - son père Evgeny était entraîneur pour l’équipe de jeunes du Lokomotiv-Kuban - l’actuel dernier rempart des Gorojanié plongeait finalement dans les bassins lors de ses premières années d’étude et c’est finalement à l’occasion d’un cours de natation qu’il était repéré. Présents à cet entraînement, plusieurs coachs de l’académie Krasnodar, impressionnés par sa taille, sa vitesse dans l’eau, son agilité et sa dextérité - repéraient alors le potentiel du jeune russe. Le début d’une belle aventure. Arrivé au centre de formation des Byki le 1er juillet 2015, celui qui vient de souffler sur sa 25e bougie confirmait rapidement tous les espoirs placés en lui.

Des qualités physiques hors normes…

Fort d’un mental au-dessus de la moyenne, proche de ses formateurs et déterminé à l’idée de progresser techniquement - il n’hésitait pas à prolonger ses séances pour améliorer son jeu au pied - Matvey Safonov était également apprécié pour ses capacités intellectuelles impressionnantes. Ceux qui l’ont côtoyé confiaient, à ce titre, sa maîtrise déroutante du Rubik’s Cube, le célèbre casse-tête géométrique à trois dimensions composé extérieurement de 26 éléments. Parallèlement à cela, le droitier d’1m92 profitait du programme détaillé du FK Krasnodar pour développer son corps. Aux côtés des plus grands champions de gymnastique acrobatique, l’une des spécificités de la formation des Vert et noir, Safonov a ainsi pu se renforcer musculairement, tout en travaillant sa souplesse. Symbole de ses capacités hors-normes, le jeune prodige établissait le record de l’académie lors d’une activité particulière consistant à effectuer un saut de 180 degrés à partir d’une position assise.

Dans cette optique, Aleksandra Gorbacheva, gymnaste professionnelle qui a conçu de nombreux exercices de trampoline pour encourager un développement physique plus complet, expliquait qu’après le dixième saut, l’acide lactique commençait à s’accumuler chez la plupart des gens… excepté pour Safonov qui en réalisait pas moins de 83. En avance sur son âge, ce dernier faisait alors toutes ses classes au sein du club crée en 2008 et signait son premier contrat professionnel le 1er janvier 2019. International espoir russe, il s’imposait alors progressivement en tant que numéro un. Après 21 matches toutes compétitions confondues disputés lors de la saison 2018-2019, Safonov prenait part à 33 matches au cours de l’exercice 2019-2020 avant de découvrir la Ligue des Champions en 2020-2021 (28 matches et 5 clean-sheets) où il écœurait notamment le Stade Rennais lors de la phase de poules.

International russe, expérience européenne… un CV déjà séduisant

Solidement installé dans les cages du FK Krasnodar (174 matches, 52 clean-sheets), le numéro 39 russe enchaînait finalement les titularisations (27 matches en 2021-2022, 36 matches en 2022-2023 et 29 matches lors de cette saison) et fêtait sa première sélection le 1er juin 2021 lors d’un match amical face à la Pologne. Solide sur sa ligne, réputé pour sa vivacité et son bon jeu au pied, le capitaine de l’actuel 3e de Premier Liga - qui affronte le Dinamo Moscou lors de la dernière journée et peut encore rêver du titre - succédait ainsi à Igor Akinfeev après l’Euro 2020. Souvent comparé à David de Gea - deux profils assez identiques avec un grand gabarit et une vitesse de réaction déroutante - Safonov a, par ailleurs, toujours été largement encensé par ceux qui ont pu le fréquenter au cours de son ascension.

«Les qualités les plus intéressantes de Matvey que l’on ne voit pas forcément, c’est qu’il ne tremble jamais, il est très confiant. Ses parades fantastiques sur sa ligne et sa vitesse de réaction, ce sont aussi deux choses à souligner», déclarait notamment Murad Musaev, entraîneur principal du FC Krasnodar. «Dans les airs, le mouvement de son corps est impressionnant, c’est comme s’il restait suspendu dans le vide mais sa poussée très opportune est probablement plus liée à sa capacité à très bien lire la trajectoire de la balle», ajoutait de son côté Alexandra Gorbacheva, ancienne préparatrice physique du portier de la Sbornaïa à l’académie du FC Krasnodar. Également salué par Stanislav Tchertchessov, ex-sélectionneur de l’équipe nationale russe, Matvey Safonov semble donc disposer de toutes les qualités nécessaires pour relever ce premier grand défi loin de sa terre natale. À Paris, désormais, d’apprécier ses prouesses…