OL : Henrique annonce son départ

À 30 ans, Henrique confirme son départ de l’Olympique Lyonnais. Arrivé en 2021 en provenance de Vasco da Gama, le défenseur brésilien a disputé 36 matches de Ligue 1 (1 but) avec les Gones. Sous contrat jusqu’à la fin du mois, le latéral a indiqué que son bail n’allait pas être reconduit.

«Le moment est venu de dire au revoir, à cet endroit qui m’a donné la joie et l’amour de jouer au football. Un endroit où ma famille et moi-même avons été très heureux, mais comme vous le savez tous, le football nous conduit à découvrir différents lieux dans notre carrière. Je reçois de nombreux messages de gratitude des supporters, mais en réalité c’est à moi de les remercier de leur soutien et de la tendresse qu’ils ont toujours eus à mon égard. Je tiens à remercier le grand idole Juninho Pernambucano, car il a cru en mon potentiel et en mon travail, afin de faire partie de l’histoire d’un Grand club comme l’Olympique Lyonnais. Je remercie aussi tous les joueurs, les entraîneurs et le staff du club , où j’ai pu me faire de nombreux amis que je chérirai toute ma vie et où j’ai beaucoup appris. Je peux vous dire, amis lyonnais, que ma famille et moi nous serons à jamais supporters lyonnais. Et nous sommes très fiers d’avoir une petite Fenotte au sein de notre famille. Merci beaucoup», a-t-il publié sur son compte Instagram.