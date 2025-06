Les premiers mots de Rayan Cherki à Manchester City

C’est le premier jour du reste de sa vie. Rayan Cherki a signé à Manchester City jusqu’en 2030. Il quitte l’Olympique Lyonnais, son club formateur, à un an de la fin de son contrat et un an après avoir signé une prolongation épique, qui lui a coûté quelques jours en équipe réserve. Le début d’une dernière ligne droite folle avec les Gones puisqu’il s’est tout simplement offert la meilleure saison de sa jeune carrière avec 12 buts et 20 passes décisives en 44 apparitions.

La suite après cette publicité

Il regrettera sans doute de ne pas avoir réussi à emmener son club jusqu’en Ligue des Champions, ni à remporter un titre en guise d’adieu. Le milieu offensif peut au moins se targuer d’une chose. Son transfert va offrir un immense bol d’air aux Rhodaniens, eux qui ont été rétrogradés de manière conservatoire par la DNCG à l’automne dernier. Il va rapporter «42,5M€ dont 6M€ de bonus», explique l’OL dans son communiqué, en plus de «15% sur une éventuelle plus-value future.»

La suite après cette publicité

Cherki voulait absolument rejoindre City

Le désormais néo-international français (2 sélections, 1 but) entre dans une nouvelle dimension avec ce mouvement vers le géant anglais. « C’est un rêve pour moi, affirme-t-il sur le site de sa nouvelle équipe. Honnêtement, rejoindre un club comme Manchester City et avoir l’opportunité de franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici est quelque chose de très, très spécial », poursuit la nouvelle recrue de 21 ans, qui assure avoir «travaillé dur toute ma vie pour cela.»

Forcément, la présence de Guardiola y est pour beaucoup dans sa décision. «J’adore ce sport et j’ai hâte de progresser ici à Manchester avec Pep et son équipe. Tout le monde connaît le talent de City ; ils connaissent un tel succès depuis de nombreuses années. J’ai à cœur d’aider l’équipe à continuer de gagner. Je ne quitterais Lyon que pour un projet auquel je crois vraiment, et tout à City suggère que je peux développer mon jeu et aider l’équipe à réussir dans le futur. J’ai hâte de montrer aux fans de City ce dont je suis capable.» Place au spectacle.