Maroc : Ronaldinho et son souvenir fou face au Raja Casablanca

Il y a quelques années de cela, Ronaldinho avait pu découvrir la folie du football marocain. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre l'Atlético Mineiro et Raja Casablanca en 2013 à Marrakech, les joueurs du Raja s'étaient rués à la fin du match sur R10 pour récupérer son maillot, ses chaussures, et même son célèbre bandeau. Une image qui avait fait le tour de la planète et qui illustrait parfaitement sa cote de popularité au pays.

Dans un entretien pour CNEWS, Ronaldinho est revenu sur ce moment. Et le Brésilien n'en garde que des bons souvenirs. «Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ce moment. Nous avions perdu, mais c’était une ambiance incroyable. Ce jour-là, c’était une grande fête du football. Le Raja avait mérité sa qualification. Et à la fin, plusieurs joueurs étaient venus me voir. Ça m’avait énormément touché. C’est aussi ça le football. À chaque fois que j’ai l’opportunité d'aller au Maroc, je suis bien accueilli et je joue au foot là-bas aussi. C'est un pays que j’ai toujours apprécié. J’ai beaucoup d’amis marocains.»