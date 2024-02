Coupe du Roi : la Real Sociedad rate la finale avant le retour contre le PSG en C1

A une semaine du match retour contre le Paris Saint-Germain en Espagne, en 8e de finale de la Ligue des Champions, la Real Sociedad avait une première rencontre retour à jouer ce mardi soir contre Mallorca, en demi-finale de la Coupe du Roi. Lors de la première manche, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0), sur la pelouse du stade de Son Moix.

La suite après cette publicité

global 62 Possession 38 56 Duels gagnés 44 76 Passes réussies 63

Après une première période une nouvelle fois vierge, ce sont les joueurs des Baléares qui ont ouvert le score dans le sillage de Giovanni González (50e). Mais c’était sans compter sur Mikel Oyarzabal (71e) qui est venu égaliser pour les Txuri-urdinak et offrir la prolongation, puis la séance des tirs au but. Cette fois, Oyarzabal n’a pas transformé sa tentative et pour laisser Darder qualifier Majorque pour la finale (1-1, 4-3 t.a.b.) où l’attend l’Atlético de Madrid ou l’Athletic.