Liverpool pourrait changer de sponsor maillot

Liverpool, en parallèle des discussions menées avec son sponsor maillot principal, Standard Chartered, est à la recherche d'un nouveau contrat en or auprès d'une autre entreprise.

Le changement, ce pourrait bien être maintenant, ou presque, à Liverpool. Nous ne parlons ici pas de propriétaires, d'entraîneurs ou encore de plans de bataille pour le mercato, mais bien de sponsor maillot. Car oui, à la fin de la prochaine saison 2022-2023, le contrat liant le club de la Mersey à Standard Chartered expirera.

Le deal entre Liverpool et la banque britannique rapporte actuellement 40 millions de livres sterling (soit près de 48 millions d'euros) par saison aux pensionnaires d'Anfield Road. Un contrat juteux comparé aux 20 M£ (24 M€) initiaux, quand Standard Chartered a pris le relais de Carlsberg sur le devant de la tunique des Reds en 2010.

Selon les informations de The Athletic, les dirigeants liverpuldiens ont déjà entamé des discussions avec d'autres entreprises au cas où le deal avec Standard Chartered ne serait pas renouvelé. Les deux parties assurent toutefois que les négociations se poursuivent à ce sujet, sans qu'aucune décision n'ait encore été prise.

Il n'est pas anormal d'appendre que le club entraîné par Jürgen Klopp et porté par Mohamed Salah, Sadio Mané & co scruté déjà le marché, ce genre d'opération étant en général bien anticipée. Le visage du maillot des Reds, du moins une partie, pourrait en tout cas faire peau neuve pour la première fois depuis plus de 10 ans.