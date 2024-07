Espagne - Allemagne : Pedri sorti sur blessure

Terrible coup dur pour l’Espagne. Alors que la Roja affronte actuellement l’Allemagne pour le choc des quarts de finale de l’Euro 2024, le début de match se montre très animé. Après seulement cinq minutes de jeu, Pedri semblait blessé après une grosse faute de Toni Kroos, qui a miraculeusement échappé au carton jaune. De son côté, le jeune milieu du FC Barcelone se relevait finalement pour se faire soigner en dehors du terrain.

Mais après un bref retour sur le terrain, le milieu de 21 ans ne pouvait plus continuer la partie et a été contraint de sortir du terrain, tête basse et au bord des larmes. Pedri, réconforté par tous ses coéquipiers, ainsi que le staff de la Roja, a été remplacé par Dani Olmo au bout de 8 minutes de jeu. Déjà un sacré problème à gérer pour Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol.