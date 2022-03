Monaco : le pompier Paul Mitchell monte au feu

Le 3 janvier dernier, après seize mois de collaboration avec Niko Kovac, l’AS Monaco décidait de se séparer du Croate pour installer le Belge Philippe Clement sur le trône. Encensé pour ses prestations en ligue des Champions (face au PSG entre autres) avec le Club Bruges, Clement était censé redresser la barre, Monaco végétant alors à la 8e place du classement de Ligue 1. Attendu au tournant, il suscitait beaucoup d’attentes en raison notamment de son jeu offensif si séduisant à Bruges. Mais après un premier bon mois à la tête des Asémistes (4 victoires, 1 nul et 1 défaite en 6 matches), le Belge déchante un peu.

Après cette bonne série, l’ASM n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Tombés à la 10e place du classement et privés de finale de Coupe de France par le FC Nantes, les Monégasques sont également bien partis pour se faire sortir en Ligue Europa par Braga (défaite 2-0 à l’aller). Pour beaucoup, le choix de se séparer de Kovac pour nommer un nouveau coach en cours de saison est donc logiquement remis en question. Ce mercredi, le directeur sportif du club princier, Paul Mitchell, a donc fait la tournée des médias pour calmer le jeu. Dans les colonnes de Nice-Matin, le Britannique a avoué que les dernières prestations de l’ASM, dont celle à Strasbourg, l’avaient mis en rogne. « La dernière demi-heure n’était pas acceptable pour ce club. Quand vous mettez ce maillot, vous devez montrer de la fierté et vous battre jusqu’à la dernière minute. J’étais très en colère dimanche, encore le lundi. »

Mitchell confirme Clement

Pour autant, pas question de tout chambouler ni de mettre déjà Clement (sous contrat jusqu’en 2024) à la porte. « J’ai une totale confiance en lui. C’est un gagnant, un coach extrêmement studieux et travailleur. (…) C’est un super entraîneur. Il a aussi déjà montré qu’il savait faire progresser les jeunes », a-t-il indiqué, avant de confirmer que le Belge terminera bien cette saison et qu’il sera là pour la prochaine. « Oui, on va lui donner tout notre soutien. On doit être patients et lui donner du temps. Le dernier entraîneur, on lui avait accordé notre soutien pendant seize mois. Philippe a besoin de la même chose. Il sera un grand investissement dans les prochaines saisons pour le club. »

Enfin, Mitchell est également revenu sur son cas personnel. Arrivé sur le Rocher avec une réputation flatteuse suite à ses succès au sein du groupe Red Bull, l’Anglais n’est pas non plus exempt de tout reproche. Mais ce dernier assure ne pas se sentir menacé. « Non. Je parle régulièrement avec le président. C’est un homme ambitieux et intelligent. J’ai travaillé avec pas mal de présidents et ils veulent tous des résultats. (…) Cela fait dix ans qu’il est dans le foot et il comprend qu’il faut parfois de la patience. Il m’apprécie. Notre aventure et notre stratégie sont basées sur du long terme et le chemin du succès n’est pas rectiligne », a-t-il confié, avant de conclure en assurant qu’il sera toujours monégasque la saison prochaine malgré des rumeurs l’envoyant à Manchester United. « Oui, sauf si vous savez des choses que je ne sais pas. Je n’ai jamais ressenti autant d’énergie que dans ce projet. » Voilà qui est dit.