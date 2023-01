Jesé Rodriguez a résilié son contrat avec Ankaragücü

La suite après cette publicité

L’aventure a été de courte durée. Arrivée le 28 juin dernier à Ankaragücü, Jesé Rodriguez quitte déjà son club. L’écurie turque vient d’officialiser la nouvelle ce vendredi matin alors que le joueur de 29 ans n’est apparu qu’à 14 reprises toutes compétitions confondues cette saison (6 titularisations, 2 buts, 1 assist).

«Il a été convenu de résilier le contrat entre notre club et Jesé Rodríguez d’un commun accord. Nous remercions Jesé Rodríguez pour tout son travail acharné et ses services et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière», peut-on lire sur le compte Twitter officiel du club. L’ancien flop du PSG se retrouve donc libre et sur le marché.

