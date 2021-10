Bayern Munich : Malik Tillman, la nouvelle pépite qui plaît à Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Inarrêtable sur le début de saison, Jamal Musiala (18 ans) montre que le Bayern Munich sait travailler avec les jeunes et a remis la formation au cœur de son projet. Le Rekordmeister qui s'appuie aussi sur le latéral droit Josip Stanišić (21 ans) dispose d'un autre joli talent dans son effectif avec Malik Tillman. Binational germano-américain, le natif de Nuremberg est au Bayern Munich depuis 2015 après plusieurs saisons passées au centre de formation de Greuther Fürth. Se régalant lors des différentes classes d'âge du Bayern Munich, Malik Tillman empile les buts et achève la saison 2019/2020 avec 18 buts et 7 passes décisives en 25 matches partagés entre l'équipe réserve et l'équipe U19 du Bayern Munich. Découvrant aussi la Youth League, mais aussi la Ligue des Champions sans jouer (sur le banc contre Chelsea en huitième de finale retour), il faisait partie des plans d'Hans-Dieter Flick. Malheureusement rien ne se passera comme prévu. Victime d'une rupture du ligament croisé la saison dernière, il n'a pas eu la moindre chance de s'exprimer que ce soit en réserve ou en équipe première. Prenant son mal en patience, il a attendu cette saison pour faire son retour et briller.

En quatrième division avec la réserve du Bayern Munich, il compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en 4 matches. Mis sur le banc à deux reprises en Bundesliga, il a enfin débuté avec l'équipe première du Bayern Munich le 25 août dernier. Contre le SV Bremer en Coupe d'Allemagne lors d'une victoire 12-0, il est entré à la pause et a même mis son but. Avant-centre atypique capable de joueur en tant que milieu offensif ou même plus bas en tant que relayeur, Malik Tillman est un profil singulier et cela plaît à Julian Nagelsmann comme le relève SPOX : «Malik est un très, très bon attaquant qui joue le jeu. Il a le don de reconnaître les espaces et peut marquer des buts.» Un point de vue partagé par Holger Seitz, directeur sportif du centre d'entraînement du Bayern Munich : «Malik est techniquement et physiquement fort et sa capacité à s'affirmer dans des situations individuelles est également très dangereuse pour la défense adverse. Il a une bonne projection vers le but et reconnaît les espaces ouverts dans lesquels il peut s'engouffrer. Il garde son calme et a une vue d'ensemble lorsqu'il vise le but.»

Un beau rassemblement avec les Espoirs

Prolongeant récemment jusqu'en 2024, Malik Tillman est considéré comme un joueur prometteur par le Bayern Munich et même si sa réputation en Allemagne reste faible comparé à des joueurs comme Jamal Musiala (Bayern), Florian Wirtz (Bayer) ou Youssoufa Moukoko (Dortmund), ses débuts sont prometteurs. «Mes premières pensées ont été : un bon ensemble de compétences physiques et techniques. Il n'est peut-être pas très rapide, mais il utilise bien son corps, il dispose d'une jolie finition ainsi que d'une polyvalence en attaque» nous explique Lukas Hörster, notre confrère de Fussball Transfers. Pourtant ce rôle de buteur est venu progressivement, car il y a encore deux ans, Malik Tillman prenait exemple sur un milieu de terrain international français. «Je préfère jouer huit ou dix qu'en tant qu'avant-centre. Je peux marquer des buts à partir de là aussi. Et j'ai le terrain de jeu devant moi, je peux utiliser ma créativité. J'aime Pogba, son style de jeu est similaire au mien quand je joue à dix ou à huit. Je pense que ce qu'il fait est vraiment fort» avait-il avoué à Bild. Replacé et confirmé en tant qu'attaquant par Miroslav Klose dans les catégories de jeune, il est désormais conditionné pour devenir un pur attaquant.

Au Bayern Munich, il n'a pas encore joué en championnat, mais la confiance est de mise et il devrait avoir des possibilités cette saison. «Nagelsmann semble l'aimer parce que Tillman est l'un des rares joueurs de l'académie qui est rentré dans l'équipe (comme Taylor Booth ndl). La prolongation du contrat jusqu'en 2024 a montré que le Bayern lui faisait confiance, mais bien sûr, c'est toujours très difficile à s'établir dans l'équipe pour les jeunes joueurs» souligne Lukas Hörster. Lancé avec l'équipe d'Allemagne U21 lors de ce rassemblement d'octobre par Antonio di Salvo, il a pu compter sur l'œil avisé d'Hermann Gerland adjoint d'Hans-Dieter Flick qui l'avait déjà côtoyé au Bayern. Ce dernier a poussé pour sa venue en Espoirs malgré un temps de jeu quasi nul en équipe première. Une confiance bien rendue puisque face à Israël (victoire 3-2), il a marqué et délivré une passe décisive. Une belle prestation saluée et que le principal concerné a savouré. En conférence de presse, il est revenu sur sa longue convalescence et son retour au haut niveau : «avant la blessure, j'étais dans l'équipe à quelques reprises. J'ai essayé de me frayer un chemin dans l'équipe, ce que j'ai réussi. Malheureusement, je n'ai pas été utilisé et puis la blessure est arrivée. C'était un revers au début, mais j'ai regardé vers l'avenir pour revenir le plus tôt possible. J'ai travaillé dur sur moi-même et maintenant j'essaie de retenter ma chance.» Pouvant jouer ce mardi contre la Hongrie, Malik Tillman a encore le moyen de marquer des points aux yeux de Julian Nagelsmann.