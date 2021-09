Bayern Munich : on n'arrête plus Jamal Musiala !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a déjà disputé 6 matches cette saison et reste invaincu pour ce début de l'ère Julian Nagelsmann. Si le coach allemand commence à faire adopter sa philosophie à son équipe et que Robert Lewandowski impressionne comme souvent avec 8 buts inscrits en 5 rencontres, un autre joueur tire son épingle du jeu. Si tout le monde est au niveau sur le front de l'attaque pour le moment, Jamal Musiala bouscule la hiérarchie. Sorti d'une saison à 7 buts et 1 passe décisive en 39 matches, il gagne en consistance en ce début d'exercice. Polyvalent, le milieu offensif a été baladé dans l'axe ou sur les deux ailes pour le moment. Uniquement titularisé contre Bremer (12-0) en Coupe d'Allemagne et face au Hertha Berlin (5-0), il a su profiter des minutes qui lui ont été allouées. Ainsi, il compte déjà 4 buts et 3 passes décisives en 6 matches soit une implication sur un but toutes les 34,7 minutes. Devenu bien plus tranchant que l'an dernier, il semble prendre la mesure de son potentiel à 18 ans.

Blindé jusqu'en juin 2026 par le Rekormeister, celui qui compte désormais 8 capes avec l'Allemagne sort d'une prestation énorme contre le RB Leipzig (4-1). Rentré en fin de première période à la place de Serge Gnabry qui était touché (45e), il a marqué d'un joli enchaînement (47e) et a offert un superbe ballon à Leroy Sané pour le troisième but bavarois (54e). Une capacité à faire mal quand il rentre en jeu qui fait figure d'arme supplémentaire pour le Bayern Munich. Ce n'est pas une surprise qu'il devienne encore plus important parce que son développement l'année dernière était si bon que c'est maintenant un chemin normal de sa progression. Bien sûr il est aussi en bonne forme mais avant tout c'est un très très grand talent qui va réaliser les prochaines étapes souligne notre confrère de Fussball Transfers Lukas Hörster. Après la victoire contre le RB Leipzig, Jamal Musiala revenait timidement sur sa prestation et son but : «c'était juste très amusant. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais bien sûr, nous nous entraînons à de telles situations depuis longtemps. Dans le jeu, bien sûr, vous ne réfléchissez pas beaucoup quand quelque chose comme ça arrive.» Joueur difficile à lire grâce à ses changements d'appuis rapides et sa percussion, Jamal Musiala se distingue par une grande intelligence de jeu et ce n'est pas un hasard si officiellement il tient le rôle de remplaçant de Thomas Müller.

Il fait déjà l'unanimité

D'ailleurs ce dernier n'a pas manqué d'encensé Jamal Musiala pour sa performance contre le RB Leipzig : «sa particularité, c'est qu'il a tout son talent ainsi qu'un grand caractère. Il est humble, mais avec le ballon il a aussi confiance en soi. Il est aussi intelligent et il travaille. Ce package global le rend spécial à un si jeune âge et s'il apporte cela de cette manière, alors il n'est pas seulement un ajout pour nous, mais il décide également des matches pour nous.» Thomas Müller a aussi avoué qu'il voyait bien Jamal Musiala prendre son rôle et sa place dans le futur au poste de meneur de jeu de l'Allemagne et du Bayern Munich. Pour autant, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 ne laissera pas sa place comme cela et Jamal Musiala devra continuer à grandir. «Il pourrait être le remplaçant de Müller en tant que numéro 10. Mais pour l'instant, Müller est toujours intouchable. Il doit devenir plus fort physiquement, son pied gauche et ses têtes pourraient également être meilleurs. En plus je ne l'ai pas vu jouer 90 minutes souvent» note Lukas Hörster au moment d'évoquer les axes de progression du jeune prodige allemand.

Pour hausser son niveau, Jamal Musiala pourra compter sur son nouveau coach Julian Nagelsmann. Ce dernier qui a permis l'explosion entre autres de Serge Gnabry et de nombreux jeunes talents est toutefois bluffé par le niveau de Jamal Musiala : «j'ai eu quelques jeunes joueurs dans ma carrière d'entraîneur, mais il est déjà extraordinaire, également au niveau de ses traits de personnalité. Il est très humble, il veut travailler et il est à l'écoute.» Après avoir mis tout le monde d'accord au Bayern Munich, Jamal Musiala devra continuer de faire ses gammes en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions. Cela tombe bien, le choc contre le FC Barcelone ce mardi lui offre une opportunité de s'illustrer de nouveau. «Il sera en compétition avec Gnabry, Coman et Sané sur les ailes. Je pense qu'il pourrait avoir de plus en plus de temps de jeu à ce poste. Je pense aussi que Musiala commencera demain au Camp Nou en raison des blessures de Gnabry et de Coman» relève Lukas Hörster. À Jamal Musiala de saisir cette occasion comme il sait si bien le faire en ce moment.