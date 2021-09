Bundesliga : le Bayern Munich déroule avec autorité contre le RB Leipzig

Choc entre prétendants au titre en Bundesliga, le match entre le RB Leizpig et le Bayern Munich promettait. C'était notamment celui du retour de Julian Nagelsmann au sein d'un club où il s'est épanoui. Le nouveau coach du Rekordmeister organisait son équipe en 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les buts. Devant lui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez et Alphonso Davies trouvaient place. Joshua Kimmich et Leon Goretzka composaient le double pivot tandis que Serge Gnabry, Thomas Müller et Leroy Sané soutenaient Robert Lewandowski en attaque. La recrue tout juste arrivée du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, débutait sur le banc tout comme Jamal Musiala et Niklas Süle. De son côté, le RB Leipzig optait pour le même système avec un 4-2-3-1 où Nordi Mukiele, Willi Orban, Mohamed Simakan et Angelino étaient positionnés devant Peter Gulacsi. Konrad Laimer et Kevin Kampl se retrouvaient dans l'entrejeu derrière le quatuor composé par Dominik Szoboszlai, Dani Olmo, Christopher Nkunku et André Silva.

Dans une ambiance soutenue de la Red Bull Arena, ce sont les locaux qui s'illustraient en premiers. Le Hongrois Dominik Szoboszlai déclenchait une banderille de loin sur la gauche, mais Thomas Müller déviait le tir qui était ensuite capté par Manuel Neuer (2e). Les Taureaux Ailés prenaient le jeu à leur compte, mais finalement ils se mettaient tous seuls à la faute. Au duel avec Leon Goretzka, Kevin Kampl faisait main dans sa surface et Deniz Aytekin désignait le point de penalty (11e). Logiquement, Robert Lewandowski prenait le ballon dans ses mains et ajustait Peter Gulacsi sur la droite (1-0, 12e). Le Polonais en était déjà à six buts en quatre matches de Bundesliga. Perturbé par son erreur, Kevin Kampl perdait un ballon chaud. Cela profitait à Serge Gnabry dont la frappe enroulée à l'entrée de la surface était repoussée par Mohamed Simakan (14e). Très sérieux, le défenseur français multipliait les interventions importantes avec un nouveau sauvetage devant Serge Gnabry (32e).

Le patron Robert Lewandowski et le joker Jamal Musiala

Mené, Leipzig s'offrait sa première grosse occasion via Konrad Laimer, mais Manuel Neuer veillait sur son but (36e). Le portier allemand s'interposait de nouveau quelques minutes plus tard devant Dani Olmo (45e). Solide, la première période du Bayern Munich était toutefois entachée par la blessure de Serge Gnabry qui laissait sa place à Jamal Musiala (45e +1). Un joker de luxe puisque le jeune milieu offensif allemand était à la conclusion d'une jolie action. Au retour des vestiaires, Robert Lewandowski lançait sur la gauche Alphonso Davies qui accélérait et centrait au premier poteau où Jamal Musiala marquait sur un joli enchaînement (2-0, 47e). Le RB Leipzig pensait revenir via André Silva qui marquait ensuite d'un joli plat du pied, mais il était signalé hors-jeu (51e). Le match devenait fou puisqu’après un arrêt de Peter Gulacsi devant sa ligne face à Robert Lewandowski (53e), Leroy Sané inscrivait un nouveau but pour le Bayern Munich.

L'ancien de Schalke 04 marquait sur un joli service de Jamal Musiala qui était lancé sur la droite de la surface par Robert Lewandowski (3-0, 54e). Alors qu'on pensait le RB Leipzig au fond du trou, Konrad Laimer se distinguait d'un missile téléguidé sous la barre transversale que Manuel Neuer ne pouvait pas détourner (3-1, 58e). Leipzig voulait profiter de ce moment de folie et une percée sur la droite de Christopher Nkunku débouchait sur un joli centre devant le but sur lequel André Silva était trop court (64e). Entré en jeu, Emil Forsberg tentait sa chance, mais son tir était contré par Christopher Nkunku (69e). D'une grosse solidité défensive, le Bayern Munich gérait bien son avantage et concédait peu d'occasions. Marcel Sabitzer s'offrait d'ailleurs une double opportunité en fin de match sur un bon débordement d'Alphonso Davies (88e). Dans les derniers instants, Eric-Maxim Choupo-Moting y allait aussi de son but dans une défense laissée à l'abandon (4-1, 90e +1). Avec cette victoire 4-1, le Bayern Munich remonte à la deuxième place de Bundesliga à deux points du leader, le VfL Wolfsbourg. De son côté, le RB Leipzig reste dixième et concède une troisième défaite en quatre matches.

