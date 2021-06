Umbro présente les nouveaux maillots de la Jamaïque !

À quelques semaines de la Gold Cup qui se déroulera aux États-Unis, Umbro lance les nouvelles tuniques que porteront les Jamaïcains durant l'ensemble de la compétition organisée par la CONCACAF.

Alors qu'elle était omniprésente dans les années 1990, équipant notamment le grand Brésil, la marque au double losange est passée au second plan suite à la montée en puissance de Nike, adidas et Puma. Pour ne pas couler, Umbro a changé de stratégie et se fait maintenant remarquer en raison de ses collaborations avec des clubs et nations assez modestes qui bénéficient de maillots ultra originaux s'éloignant fortement de ce que dévoilent les géants du marché. Liée à la Jamaïque depuis 2018, la marque britannique présente des nouveaux maillots inspirés de la culture locale.

Comme nous avions pu le voir avec les maillots de l'Irak, l'équipementier de Manchester prend le soin de fournir des tuniques mêlant des couleurs traditionnelles à des designs qui racontent une histoire forte. Le nouveau maillot de la sélection jamaïcaine se dévoile donc dans son coloris historique jaune où l'on distingue un graphique en relief ton sur ton sur la partie avant. Les épaules sont quant à elles recouvertes de chevrons verts et noirs qui mettent en avant le drapeau jamaïcain alors que l'on retrouve aussi ces couleurs sur le col et le bout des manches.

La seconde tunique se présente quant à elle dans un style unique avec un graphique inspiré de la flore tropicale de l'île caribéenne et plus précisément des écorces que l'on trouve sur les arbres. Des nuances de noir, de vert et de jaune se présentent ainsi sur la partie avant alors que le col est bicolore et que les épaules ainsi que les manches sont recouvertes par un vert assez foncé. Enfin, au niveau de la nuque, on retrouve l'inscription « Reggae boyz », surnom de la sélection jamaïcaine en raison du grand vivier de chanteurs de reggae du pays.