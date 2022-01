Sénégal-Guinée équatoriale : les compositions officielles

Ce dimanche soir, le Sénégal et la Guinée Équatoriale se disputent le dernier billet pour les demi-finales de la CAN 2021 à Yaoundé. Victime d'un choc violent avec le gardien du Cap-Vert, Vozinha, lors du huitième de finale remporté par le Sénégal (2-0), Sadio Mané, qui a repris l'entraînement ce samedi, est finalement bien titulaire du côté des Lions de la Téranga. Le onze est d'ailleurs exactement le même qu'au tour précédent.

La suite après cette publicité

Surprise de cette CAN, la Guinée équatoriale, qui a notamment battu l'Algérie et éliminé le Mali aux tirs au but, effectue de son côté deux changements par rapport à l'équipe qui a fait déjouer les Aigles. Emilio Nsue et Buyla sont alignés d'entrée.

Les compositions d'équipes :

Sénégal : Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - P. Gueye, Nampalys Mendy, I. Gueye - Dia, Diédhiou, Mané.

Guinée équatoriale : Owono - Akapo, Obiang, Coco, Ndong - Edú, Ganet, Machín, Buyla - Miranda - Emilio Nsue.