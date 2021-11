Espagne - Suède : les compositions officielles

Match capital dans le groupe B des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Pour cette dernière journée, l’Espagne accueille la Suède, à l'Estadio de La Cartuja de Séville, dans une rencontre décisive pour la première place. Alors que la Roja a obtenu un succès contre la Grèce (1-0), jeudi dernier, la Suède s’est fait surprendre par la Géorgie (0-2) et reste maintenant à un point des Espagnols, au classement.

Si les Suédois ne semblent pas en grande forme, ils ont remporté le match aller (2-1) et comptent bien réitérer leur exploit pour gagner leur billet pour le Qatar. Dans un 4-4-2 habituel, les Nordistes devront faire sans Zlatan Ibrahimovic. Dejan Kulusevski a été préféré dans un duo d'attaque avec Alexander Isak. De son côté, Luis Enrique a opté pour un 4-3-3 similaire à celui de la finale de Ligue des Nations, perdue face aux Bleus. Aymeric Laporte est bien présent en défense centrale, derrière le trio Soler, Gavi et Sergio Busquets. Alvaro Morata, Raúl de Tomás et Dani Olmo complètent le trio d'attaque.

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions officielles

Espagne : Simon – Alba, Laporte, Pau Torres, Azpilicueta – Gavi, Busquets, Soler – Sarabia, Raúl de Tomás, Olmo

Suède : Olsen – Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson – Claesson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Isak, Kulusevski