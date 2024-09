OM : Azzedine Ounahi explique son départ du club

C’est la fin d’une aventure pour Azzedine Ounahi. Ce mercredi, l’international marocain a officiellement quitté l’Olympique de Marseille direction la Grèce. Le milieu de 24 ans a signé en prêt avec option d’achat au Panathinaikos. Un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat fixée à 11,5 millions d’euros. Un départ souhaité par l’OM puisque Roberto De Zerbi ne comptait pas sur lui. Deux ans et demi après son arrivée, l’ancien milieu d’Angers n’a pas réussi à s’imposer à Marseille et espère donc se relancer du côté de la Grèce.

Dans ce mercato, le natif de Casablanca n’a pas vraiment eu beaucoup de sollicitations, si ce n’est des offres du Golfe et notamment d’Al-Sadd qu’il a fini par rejeter. Et dans un entretien accordé au site du Panathinaikos, le Marocain s’est longuement confié sur son départ de l’OM et sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club grec. «C’était un choix très difficile pour moi par rapport à ma situation et par rapport à des offres que j’ai reçues des pays du Golfe. Et je devais faire un choix difficile qui aura un impact sur ma carrière et sur mes futures années. J’ai eu un échange avec le coach et avec le directeur sportif. J’ai ressenti qu’il y avait un fort intérêt et que le club voulait vraiment m’avoir. J’ai eu un bon feeling avec le coach. Je devais faire un choix concernant ma situation. J’avais besoin de faire un choix qui allait m’aider à me concentrer sur le football», a-t-il notamment lancé avant d’expliquer son échec à l’OM malgré tout son talent.

Azzedine Ounahi reconnaît qu’il n’a pas assez travaillé

«J’ai vécu des moments difficiles et j’ai vécu un mois de mercato vraiment très dur. Ce qu’il s’est passé va me servir dans la vie. Cette situation m’a fait grandir. Et je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu’avant. Je veux me donner à 100% pour être à la hauteur du club et revenir à mon meilleur niveau. Me donner les moyens d’aller là où je veux aller. Je suis un joueur qui marche au feeling, je dois me sentir aimé, me sentir concerné. (…) La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure et j’ai eu des problèmes personnels, des choses en dehors du football et qui m’ont impacté. Je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour avoir le meilleur niveau. je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité.» Convoité également par l’Olympiacos dans les dernières heures du mercato, Azzedine Ounahi a aussi expliqué son choix de signer du côté du Pana, un club aussi chaud que l’OM.

«L’échange avec le coach a été très clair. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi. J’ai senti un club ambitieux et avec des supporters chauds. C’est ce qui m’a rappelé l’OM. Le coach m’a convaincu et je lui ai montré que j’étais déterminé. Je sais très bien que j’ai du talent et que je peux réussir. J’ai beaucoup de volonté et j’ai hâte. C’est un nouveau chapitre de ma vie, c’est à moi de travailler et de ne pas commettre les mêmes erreurs. J’ai échangé avec des joueurs de la ville et qui ont joué dans cette ville. Mais concernant le club, je suis concentré sur ce qu’ils vont me dire. Je me souviens du match contre Panathinaikos dans l’atmosphère chaleureuse de l’an dernier, et je suis heureux de les revoir, je sais que l’ambiance est très chaude au Vélodrome et à Athènes. J’ai vu beaucoup de matchs et la façon dont ils soutiennent l’équipe, c’est quelque chose que je veux revoir.» Voilà qui est clair. Après sa présentation, le Marocain devrait retourner du côté de Rabat pour poursuivre son rassemblement avec l’équipe du Maroc puisqu’il a été convoqué par Walid Regragui.