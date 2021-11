ASSE : le projet de Mathieu Bodmer toujours en lice

« Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité », avaient assuré Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de leur volonté de se désengager du club du Forez dans leur communiqué commun, le 13 avril. Approché l'été dernier par un fonds d'investissement étranger pour racheter l'AS Saint-Étienne, l'ancien milieu de terrain des Verts Mathieu Bodmer et l'ancien président de l'OM, Jean-Michel Roussier sont toujours dans la course. Ils sont mêmes très bien placés selon nos informations. Pour mener a bien ce projet sportif, l'ancien milieu d'Amiens, Lille ou encore du PSG, plancherait sur les contours de sa future équipe, et penserait à certains joueurs pour renforcer son effectif : Tanguy Kouassi (19 ans, Bayern Munich), Eliaquim Mangala (30 ans, libre).

Par ailleurs, le Cambodgien du Prince Norodom Ravichak, également toujours en lice, sera dans les prochaines heures à Paris pour rencontrer le cabinet d'audit KPMG. À la demande du cabinet d'audit et après avoir publiquement dévoilé sa candidature, il s'est mué dans un silence absolu le temps de monter son dossier. KPMG a été rassuré par sa capacité financière autour de gros partenaires chinois basés en Europe. Côté sportif, il semble très préoccupé par la situation actuelle et est décidé à investir pour sortir les Verts de la zone rouge. Puis à faire passer l'ASSE dans une autre dimension une fois le maintien obtenu. Le nom d'Alexis Sanchez a notamment été évoqué avec le groupe Suning, propriétaire de l'Inter Milan, proche du Prince cambodgien. Même si cela semble impossible aujourd'hui, cela montre que Norodom Ravichak a de l'ambition pour le futur... S'il est choisi.