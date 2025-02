Gabriel Moscardo, le sauveur inattendu du Stade de Reims ?

Le Stade de Reims s’enfonce dans la crise. Qualifié péniblement aux tirs au but face au FC Bourgoin-Jallieu en Coupe de France, le club champenois vit surtout des heures sombres dans l’élite du football français. Dimanche, lors de la 22e journée de Ligue 1, les hommes de Samba Diawara, nommé sur le banc rémois après l’éviction de Luka Elsner, ont une nouvelle fois rendu les armes contre le SCO d’Angers. Résultat, les Champenois pointent, aujourd’hui, à une inquiétante 14e place et n’ont plus gagné en championnat depuis le 10 novembre dernier…

«Le talent est présent, je ne pense pas qu’il ait disparu en quelques mois. La seule différence, c’est qu’on formait une équipe qui n’existe plus. C’est malheureux à dire, mais c’est un constat. Quand on regarde le Stade de Reims jouer, on ne voit pas une équipe. Si j’avais les solutions, je vous les donnerais. Pour pouvoir gagner des matchs, ça ne peut pas se faire seul, ça doit se faire collectivement. Et ce collectif-là n’existe pas», confiait d’ailleurs l’ancien international malien en conférence de presse d’après match. En attendant, le club rémois a certainement dû observer avec attention les performances de son jeune protégé, Gabriel Moscardo…

Le tournoi du déclic ?

Prêté à Reims par le PSG, le Brésilien de 19 ans s’est, en effet, offert une parenthèse enchantée sous le maillot auriverde. Après des débuts chaotiques à Auguste-Delaune et seulement 105 minutes disputées depuis le début de son prêt, Gabriel Moscardo a retrouvé du temps de jeu et le sourire durant ce début d’année 2025 passé au Venezuela avec la sélection brésilienne U20, où son équipe vient de remporter la Copa América de sa catégorie pour la 13e fois de son histoire. Pourtant, tout n’avait pas débuté sous les meilleurs auspices puisque les coéquipiers du droitier d’1m85 avaient commencé ce tournoi par une défaite cinglante contre l’Argentine (0-6).

«On sait que ce n’était pas le résultat attendu, mais on sait aussi que c’est une compétition avec beaucoup de matchs (4 matches de groupe, et les 3 premiers des deux poules sont qualifiés pour un championnat final, ndlr). Ce n’est que le premier match, et on n’est pas éliminés après ce résultat. Au nom de toute l’équipe, je tiens quand même à m’excuser auprès des supporters qui nous ont suivi ce soir. On a fait de notre mieux, on s’est donné, mais ce n’était juste pas notre journée. On promet d’aborder le deuxième match contre la Bolivie comme une finale. On sait qu’on est historiquement la plus grande et la meilleure équipe du monde, donc on va relever la tête», confiait d’ailleurs celui qui était rentré à la mi-temps lors de cette débâcle.

Une place de titulaire à glaner du côté de Reims

Oui mais voilà, après cette déroute, Moscardo n’est plus sorti du onze de Ramon Menezes et s’est largement distingué. Ainsi, sur les 9 matches disputés par le Brésil durant la compétition, quatre de groupes puis cinq en phase finale, Moscardo en a débuté 8 et a disputé un total de 732 minutes sur 810 possibles, avec un but et une passe décisive. Plus que ces chiffres, le natif de Taubaté a surtout apporté toutes ses qualités dans l’entrejeu brésilien en formant un duo efficace avec son ancien coéquipier au Corinthians Breno Bidon. De quoi permettre à la Seleção U20 de retrouver cet équilibre qui lui avait tant fait défaut contre l’Argentine le 25 janvier dernier.

Des performances étincelantes qui ont finalement permis au Brésil de s’offrir un nouveau titre et de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde U20, qui se disputera du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili. En attendant cette nouvelle compétition, Gabriel Moscardo va lui effectuer son retour à Reims dans les prochains jours. Porté par ce sacre, le milieu défensif de 19 ans aura logiquement à coeur de surfer sur cette belle dynamique sous le maillot champenois. Au regard de la situation actuelle du club, nul doute que Samba Diawara et son staff devraient rapidement reconsidérer le statut de celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 à Paris…