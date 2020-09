L'OL pousse Memphis Depay vers la sortie !

Il y a les discours officiels et les raisons officieuses. Ces derniers jours, tout l'état-major de l'OL s'est exprimé sur la situation de Memphis Depay, en fin de contrat dans un an, et courtisé par le FC Barcelone, mais aussi l'AS Roma selon les propres mots du président lyonnais Jean-Michel Aulas. Idéalement, le club rhodanien souhaiterait conserver l'international néerlandais et le faire prolonger. D'autant que dans sa dernière sortie médiatique, l'attaquant de 26 ans disait se sentir bien à Lyon et ne pas vouloir partir à tout prix.

Or, selon les informations de RMC, Depay a repoussé les propositions lyonnaises pour une prolongation de contrat. Ce qui explique la résignation récente de l'OL et certains propos qui ont étonné les supporters lyonnais. « Après, comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s’ils ont l’occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement », avait par exemple lâché Rudi Garcia sur Téléfoot. Aujourd'hui, l'OL souhaite vendre son meilleur élément offensif, histoire de récupérer aux alentours de 25 M€ à un an de la fin de son contrat.