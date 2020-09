OL : Jean-Michel Aulas annonce un prétendant surprise pour Memphis Depay !

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay se dirige de plus en plus vers un départ du club rhodanien. En effet, l'attaquant néerlandais de 26 ans est dans le viseur du FC Barcelone depuis la nomination de son ex-sélectionneur avec les Oranjes, Ronald Koeman sur le banc du club catalan. Et alors que la presse catalane annonce l'imminence d'un transfert contre 20 millions d'euros, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de commenter ce dossier. Le président des Gones était présent sur Telefoot dans l'émission le Vrai Mag.

Loin d'être fermé un départ de sa star arrivée à l'hiver 2017 de Manchester United, Jean-Michel Aulas a également donné une petite indication surprenante. Si le dirigeant de l'Olympique Lyonnais a confirmé la présence du FC Barcelone dans ce dossier, il a aussi terminé sa phrase en nommant publiquement un autre prétendant pour l'international batave : «Memphis est en fin de contrat. Si Koeman l'appelle au Barça... il y a la Roma aussi.»

Souvent évoqué en Italie du côté de l'Inter Milan, de l'AC Milan ou de la Lazio depuis deux ans, Memphis Depay vient cette fois d'être annoncé par son propre président comme une cible de l'AS Roma. Véritable approche ou intox ? Cela reste à démontrer. La seule certitude, c'est que la présence du FC Barcelone dans ce dossier est actée. Après trois ans et demi sous la tunique lyonnaise, ainsi que 57 buts en 139 matches avec les Gones, Memphis Depay n'a jamais semblé aussi proche d'un départ.