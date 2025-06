L’AS Monaco présente son nouveau maillot 2025-2026

L’AS Monaco et Mizuno, nouveau partenaire majeur du club, ont levé le voile sur le maillot domicile que porteront les Rouge & Blanc lors de la saison 2025-2026. Fidèle à son ADN, cette nouvelle tunique associe tradition et modernité en rendant hommage à l’histoire du club du Rocher. L’iconique diagonale rouge et blanche à 55 degrés, imaginée par la Princesse Grace en 1960, figure naturellement sur le maillot. Elle est complétée par un motif en rayures embossé inédit, clin d’œil aux anciennes tenues monégasques, notamment celle avec laquelle le club avait remporté son premier trophée, la Coupe de France, en juin 1960. De nombreux détails raffinés viennent sublimer cette pièce que les joueurs porteront en Ligue 1 et en Ligue des Champions, pour laquelle l’AS Monaco s’est qualifié pour la deuxième saison consécutive.

Le col redessiné, inspiré du style japonais, confère à la tenue une touche contemporaine, tandis que la couronne princière et le slogan « Daghe Munegu » (qui signifie, « Allez Monaco», ndlr) inscrits en lettres dorées sous le col rappellent l’identité du club. Des liserés or ornent les manches, et de fines bandes rouges disposées sur les épaules et au bas du dos évoquent subtilement le drapeau de la Principauté. L’écusson monégasque se trouve côté cœur, face au « Runbird », le logo emblématique de Mizuno, symbole de précision et d’innovation. Confectionné en polyester 100% recyclé, ce maillot illustre aussi l’engagement environnemental de la marque nippone. Pour présenter cette tenue, le club et Mizuno ont imaginé une campagne originale inspirée du concept japonais du MA, qui désigne l’art de l’équilibre et de l’harmonie entre les espaces, le vide et les pleins, une philosophie esthétique qui invite à trouver la beauté dans la justesse des proportions et dans l’instant présent. Ce principe a guidé la mise en scène du shooting, réalisé au Stade Louis-II et sur la Digue Rainier III. Les Rouge & Blanc porteront cette nouvelle tenue lors de leur match de préparation contre le Cercle Bruges, le 11 juillet prochain.