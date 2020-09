OL : le point de Rudi Garcia sur les dossiers chauds du mercato

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais qualifié pour aucune compétition européenne pour la saison prochaine, l'OL va être face à un grand défi : conserver ses meilleurs joueurs. En effet, Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont des éléments courtisés. Invité par TF1 sur le plateau de Téléfoot, Rudi Garcia a fait le point sur les dossiers chauds.

Et le coach lyonnais a évoqué l'intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant néerlandais : « Memphis, c’est un top player. C’est un fantastique joueur qui revient d’une opération. S’il peut faire la saison avec l’OL, on sera beaucoup plus fort. Après, comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s’ils ont l’occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement ». Un discours ambigu qui s'est poursuivi pour parler d'Aouar et de Dembélé : « personne n’est parti encore. Avec cette histoire de Covid, on ne sait pas s’il y aura des offres. Je fais confiance à mes dirigeants pour garder une équipe compétitive ».