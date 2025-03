Michel Platini et Sepp Blatter définitivement acquittés en appel

Après près de dix ans d’enquête et un premier acquittement, la justice suisse a confirmé en appel la relaxe de Michel Platini et Sepp Blatter dans l’affaire du paiement suspect qui les avait éloignés du football mondial. Réunie à Muttenz, la Cour d’appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral a rejeté les réquisitions du parquet, qui demandait un an et huit mois de prison avec sursis. Seul un recours en cassation demeure possible pour des motifs limités.

L’affaire portait sur le versement par la FIFA de 2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros) à Platini en 2011, une somme qualifiée de « fausse facture », mais justifiée par la défense comme un arriéré de paiement pour des services rendus entre 1998 et 2002. Les deux hommes dénoncent depuis le début une machination politique visant à empêcher l’accession du Français à la présidence de la FIFA. L’avocat de Platini réclame désormais une « réparation morale ».