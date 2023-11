LdC (F) : le Paris FC corrigé par Chelsea et Sam Kerr

Battue par les Suédoises du BK Häcken il y a une semaine, le Paris FC se déplaçait sur la pelouse de Chelsea pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions féminine de l’UEFA. Un voyage raté pour les joueuses de Sandrine Soubeyrand, sèchement battues à Stamford Bridge (4-1).

La suite après cette publicité

Le club de la capitale n’arrivait pas à contenir l’attaquante-vedette des Blues, Sam Kerr, qui s’est offerte un triplé en 25 minutes seulement entre la fin de la première période et le retour des vestiaires (30e, 48e, 55e). Et malgré l’égalisation avant la pause de Théa Greboval (38e), les Franciliennes prenaient même un quatrième but des locaux signé Sophie Ingle (4-1, 90+1e). Deuxième défaite en autant de rencontres pour l’actuel deuxième de la D1 Arkema, avant de recevoir le Real Madrid dans trois semaines.