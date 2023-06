USA : le sélectionneur Gregg Berhalter de retour jusqu’en 2026

A quelques encablures de la Coupe du monde 2026 qu’ils joueront à domicile, les Etats-Unis veulent retrouver de la stabilité. Dans cette optique, la Fédération américaine a décidé ce vendredi de rappeler son sélectionneur Gregg Berhalter jusqu’en 2026 alors qu’il avait quitté sa fonction en début d’année. Huitième de finaliste au Qatar cet hiver, le sélectionneur de 49 ans avait traversé une période de turbulences en mars dernier suite à des accusations de violences conjugales datant de 1992. Face à l’incapacité de réunir des informations fiables dans l’enquête menée par un cabinet indépendant, Berhalter avait finalement été écarté puis réhabilité.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, la Fédération américaine explique bien sa volonté de se projeter jusqu’à la prochaine Coupe du monde avec le même staff technique prometteur cet hiver dans le pays du Golfe : «La Fédération américaine de football a nommé Gregg Berhalter pour diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis à la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Berhalter apporte près de trois décennies d’expérience et est le premier de l’histoire du football américain à participer à une Coupe du Monde de la FIFA en tant que joueur et entraîneur-chef.»

À lire

La rencontre USA-Mexique a dégénéré