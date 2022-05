Le père de Lionel Messi ouvre la porte à un retour au Barça

La suite après cette publicité

Ce samedi, Lionel Messi a brillé avec le PSG, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quelque temps avec le club de la capitale. Auteur d'un doublé face à Montpellier, la Pulga a semblé en jambes pour l'avant-dernier match de la saison. Mais ce dimanche, c'est de son père dont on parle en Espagne. Et pour cause, il vient de lâcher une petite bombe sur l'avenir du septuple Ballon d'or.

Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, a été aperçu à Barcelone ce dimanche. Interrogé sur la possibilité de voir son fils revenir un jour au FC Barcelone, son club de cœur, il a répondu : «j'espère que Messi reviendra à Barcelone un jour». Il n'en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole et faire rêver les supporters du Barça.