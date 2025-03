PSG : Nasser al-Khelaïfi s’exprime sur l’affaire Lagardère

Il y a quelque semaines, le président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi était mis en examen pour «complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote» et «complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère». NAK était accusé d’être impliqué dans l’affaire Lagardère en ayant influencé le vote de la Qatar Holding LLC au conseil d’administration du groupe du même nom. Une affaire qui avait remis en cause la présence de l’actuel président du PSG à la tête du club, comme au sein de la Ligue de Football Professionnel.

«Il n’y a absolument aucune réaction à ces procédures parce qu’elles sont complètement absurdes. Je ne suis pas du tout inquiet. Mais si vous regardez comment les entreprises et les individus qataris sont traités en France, oui, ce n’est pas juste. Et si quelqu’un veut regarder, depuis plusieurs années, nous retirons progressivement notre participation pour investir dans des environnements plus accueillants et plus équitables», s’est justifié le président parisien dans une interview accordée à Bild. Au moins, sa position est claire.