Joachim Andersen rejoint Fulham

Un an et puis s'en va. Recruté pour plus de 20 millions d'euros à la Sampdoria il y a un peu plus d'un an, le défenseur danois quitte déjà, temporairement du moins, l'Olympique Lyonnais. Il s'est ainsi engagé en faveur de Fulham.

L'écurie promue en Premier League a ainsi annoncé l'arrivée du défenseur de 24 ans, qui n'a jamais réussi à s'imposer en terres rhodaniennes, sous forme de prêt pour la saison en cours. Il n'y a pas d'option d'achat dans l'opération.