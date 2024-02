Mercato : 3 clubs veulent déjà arracher Arda Güler au Real Madrid

Tout va bien au Real Madrid. Les Merengues peuvent préparer ce joli duel face à Leipzig en étant sereins, eux qui viennent d’humilier leur dauphin Girona ce week-end (4-0). Il y a tout de même cette blessure à la cheville de Jude Bellingham qui vient un peu gâcher le tout, et l’Anglais devrait être absent pour environ 3 semaines, mais globalement, les fans madrilènes ont de quoi avoir le sourire.

Et les joueurs alors ? Eh bien la plupart peuvent aussi être heureux, surtout que Carlo Ancelotti fait tourner assez régulièrement et même des éléments secondaires comme Brahim Diaz ou Joselu ont un temps de jeu assez conséquent. Arda Güler en revanche lui est dans une situation un peu plus compliquée. La Turquie commence d’ailleurs à s’inquiéter du peu de temps de jeu de sa pépite, qui ne compte que 4 apparitions en 2024, dont un petit quart d’heure ce week-end face à Girona.

Il a une sacrée cote

Une dynamique difficile pour lui, même si à Madrid, on est convaincu de son potentiel. Comme l’indique Sport, il pourrait rapidement quitter la capitale espagnole, que ce soit sous forme de prêt ou de transfert définitif, même si dans ce deuxième cas, le Real Madrid voudrait sûrement inclure une clause de rachat comme il a l’habitude de le faire. Le journal espagnol indique que trois clubs se sont déjà manifestés ; parmi eux, Tottenham et Leverkusen.

La sensation de la Bundesliga et le club londonien sont ainsi très intéressés et ils l’ont déjà fait savoir à leurs homologues merengues. De son côté, le Real Madrid veut avant tout qu’il puisse avoir du temps de jeu, et l’option AC Milan, où Brahim Diaz a évolué avant de revenir, plaît beaucoup aux dirigeants madrilènes. Affaire à suivre…