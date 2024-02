La Turquie commence à pester contre le Real Madrid

Le début d’aventure madrilène d’Arda Güler a été assez compliqué. La faute à des pépins physiques qui l’ont empêché de jouer sur toute la première partie de saison. Et ce, alors que les premiers retours sur ses prestations à l’entraînement pendant la pré-saison étaient plus que positifs. Début 2024, il est revenu à la compétition, avec une très belle prestation face à Arandina en Coupe du Roi. Contre un rival évoluant dans les divisions inférieures certes, mais on a pu voir tout son talent pendant une heure.

De quoi présager une intégration progressive à l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Seulement, depuis ce match du 6 janvier dernier, il n’a pratiquement pas joué. Quelques minutes en prolongations en demies de Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético le 10 de ce même mois, et quelques minutes en fin de match le 27 janvier face à Las Palmas. Un temps de jeu pour le moins rachitique, au moment où des joueurs dits secondaires comme Brahim Diaz ou Joselu sont en train de profiter de leurs opportunités pour briller.

Il doit jouer plus selon les Turcs !

Une situation qui fait parler en Turquie. Dans un reportage publié par le média espagnol Relevo, plusieurs journalistes compatriotes du milieu de terrain s’inquiètent et estiment qu’il devrait avoir plus de temps de jeu. « On pense que si Ancelotti lui donne une opportunité, il en profitera », explique par exemple Ekrem Konur. D’autres, comme Muhammet Duman, essayent de trouver des explications. « Je suis sûr (que les pépins physiques) sont à cause des entraînements du Real Madrid. Les entraînements sont bien plus exigeants et meilleurs qu’en Turquie », indique-t-il.

« Nous respectons les décisions d’Ancelotti, mais Arda doit jouer plus. Ancelotti doit être plus sensible avec lui. Arda deviendra un joueur légendaire avec l’aide d’Ancelotti », peut-on aussi lire, alors qu’on apprend qu’en Turquie, des millions de Turcs suivent les matchs du Real Madrid en espérant le voir entrer en jeu, ne serait-ce que pour quelques minutes. La balle est dans le camp de l’Italien…