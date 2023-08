PSG : 2 offres refusées pour Marco Verratti

Plus tôt dans la journée, on apprenait via RMC Sport que le PSG avait écarté Neymar et Marco Verratti de son media day, en plus d’avoir fait savoir à l’Italien et au Brésilien que le club ne compte pas sur eux pour cette saison. Et voilà que le quotidien L’Equipe en dit un peu plus sur la situation du milieu de terrain italien, qui est donc sur le marché.

On apprend notamment que le PSG a reçu deux offres pour le joueur formé à Pescara. Les deux viennent d’Al-Hilal, le club saoudien, qui a proposé 30 millions d’euros, puis 45 millions d’euros. Deux propositions refusées, puisque le PSG en attend plus. Reste à voir si l’écurie saoudienne repassera à l’attaque. Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt prononcé de l’Atlético de Madrid pour ses services.