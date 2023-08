Le sale coup du PSG à Neymar et Marco Verratti

La suite après cette publicité

La Ligue 1 reprend dans quelques jours seulement, mais l’effectif final du PSG pour cette saison 2023/2024 risque d’être bien différent de celui qu’a à disposition Luis Enrique aujourd’hui. Et pour cause, si des arrivées sont encore attendues, dans le secteur offensif notamment, il risque surtout d’y avoir plusieurs départs. Depuis quelques jours, le cas Neymar phagocyte ainsi l’essentiel de l’actualité parisienne, devant le cas Mbappé même.

Et pour cause, le Brésilien, qui n’était pas forcément en odeur de sainteté à Paris en début de mercato, souhaite faire ses valises. Son père a beau démentir, les médias brésiliens, espagnols et français sont unanimes sur les envies de départ de la vedette de la Canarinha. Il est question d’un retour à Barcelone notamment, alors que la piste saoudienne serait aussi assez sérieuse.

Luis Enrique leur a dit qu’il ne veut plus d’eux

Cas de figure similaire pour Marco Verratti, pas forcément dans les plans de l’écurie parisienne. Et comme l’indique RMC Sport, le PSG a pris une décision qui ne laisse pas de doutes quant aux intentions parisiennes à l’égard du Brésilien et de l’Italien : les deux hommes ont été écartés du media day du PSG. Ils ne seront donc pas sur les photos et vidéos officielles prises par la LFP aujourd’hui.

Une mise à l’écart, mais aussi une réunion avec Luis Campos et Luis Enrique, pendant laquelle les deux hommes ont fait savoir aux deux joueurs qu’ils ne comptent pas sur eux pour la saison à venir. À noter que Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat ont aussi fait partie de cette réunion et sont aussi priés de se trouver un nouveau club. Avis aux intéressés…