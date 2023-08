PSG : Neymar serait prêt à filer en Arabie saoudite !

La suite après cette publicité

Son père et son entourage démentent, mais Neymar (31 ans) est bel et bien disponible sur le marché. Le Brésilien jure ne pas avoir demandé un départ, mais le Paris Saint-Germain n’a pas changé d’avis. Si une belle offre se présente, l’Auriverde sera vendu. Et plusieurs équipes rêvent déjà de l’enrôler.

Nous vous avons ainsi révélé en exclusivité que l’Arabie saoudite est toujours sur le coup, et notamment le club d’Al-Hilal. La MLS est aussi à l’affût, après avoir attiré Lionel Messi, mais c’est bien vers le Moyen-Orient que tous les regards sont tournés. En Espagne, la presse catalane assure que le FC Barcelone aurait sollicité l’aide saoudienne pour rapatrier le Brésilien.

À lire

PSG : 2 clubs allemands se renseignent sur Édouard Michut

Neymar est prêt à tout pour retrouver le Barça

En clair, l’idée serait qu’une écurie du Golfe recrute le joueur et le prête un an aux Blaugranas. Chez les Culers, l’espoir est de mise, d’autant que Xavi, longtemps, opposé au retour du Ney, semble enfin prêt à changer d’avis. « Neymar ? Je ne peux pas m’avancer. L’an dernier, j’avais parlé d’un joueur d’une autre équipe et ils se sont fâchés. Donc on verra bien d’ici la fin du mercato », a-t-il déclaré hier.

La suite après cette publicité

De son côté, Neymar aurait également évolué dans sa réflexion. Sport affirme en effet que le Brésilien serait désormais disposé à rallier l’Arabie saoudite, si le deal avec le Barça est validé. Pas emballé par le projet saoudien à l’origine, l’ancien Blaugrana sait que son retour en Catalogne est très compliqué financièrement parlant. L’idée de pouvoir exaucer son vœu en passant par le Moyen-Orient aurait donc fait son chemin…