PSG : Neymar a une offre folle de l’Arabie saoudite entre ses mains

Paradoxalement, la nouvelle a surpris tout le monde. Maintes fois annoncé sur le départ, Neymar (31 ans) semblait avoir regagné du crédit au Paris Saint-Germain suite au divorce en vue entre Kylian Mbappé et les Rouge et Bleu. Sans oublier le départ de Lionel Messi. Sur le papier, le Brésilien, que Luis Campos a tenté de vendre ces derniers mois, devait être l’unique rescapé de la MNM.

Il avait d’ailleurs fait savoir aux supporters rouge et bleu qu’il comptait bien jouer à Paris cette saison, et ce, en dépit de leur désamour à son égard. « J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit (…) Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar. »

Un discours qui a donc radicalement changé depuis les révélations de L’Équipe. Nous pouvons d’ailleurs vous confirmer que l’international auriverde a bien exprimé à ses dirigeants son envie de plier bagage. Selon nos informations, Luis Enrique n’a pas envie de voir son numéro 10, surtout depuis le départ de Messi et la situation très tendue avec Kylian Mbappé.

De son côté, Neymar ne veut que le Barça, malgré certaines voix dissonantes au sein du club espagnol (notamment celles de Deco et Xavi) et surtout de sérieux doutes sur les moyens financiers des Blaugranas pour conclure une telle opération. Un temps évoquée (le joueur avait commencé à regarder des maisons avec son entourage), la piste Manchester United s’est refroidie, notamment à cause de l’absence du rachat. Mais attention, car nous pouvons vous affirmer que l’Arabie saoudite n’a pas lâché le Brésilien. Un club saoudien a proposé au natif de Mogi das Cruzes un contrat assorti d’un salaire compris entre 300 et 400 M€ sur plusieurs années. Affaire à suivre.