Mercato : Neymar a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son envie de quitter le PSG !

On connaissait la volonté du Paris Saint-Germain de vouloir construire autour de Kylian Mbappé et de se débarrasser de Neymar et de Lionel Messi, deux énormes salaires aux rendements très discutables, notamment en Ligue des Champions. Quelques semaines plus tard, le club de la capitale est finalement confronté à un sérieux cas de conscience. Messi est parti, le divorce avec Kylian Mbappé est consommé et Neymar a visiblement changé d’avis.

En un été, le PSG pourrait donc perdre entièrement sa MNM. L’Équipe annonce en effet que l’international brésilien a annoncé dimanche à Nasser Al-Khelaïfi qu’il voulait quitter le PSG malgré les quatre juteuses années de contrat qu’il lui reste à Paris. Cette annonce peut surprendre puisque le Brésilien avait annoncé son envie de rester dans la capitale française il y a quelques jours. « J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit (…) Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar. »

Neymar veut revenir au Barça

Le départ de Messi et le pourrissement des relations entre Mbappé et son club semblaient d’ailleurs jouer en faveur du numéro 10 qui a signé une tournée estivale asiatique fort prometteuse. Mais le quotidien explique qu’à son retour à Paris, Neymar a réuni sa famille et ses conseillers pour acter cette envie de mettre un terme à son aventure parisienne. Toujours marqué par les incidents survenus avec les supporters rouge et bleu, notamment devant son domicile, Neymar n’a qu’une priorité : revenir au FC Barcelone. « Tout le monde sait que le Barça le veut », a même indiqué une source proche du dossier au journal.

Cette information tombe en tout cas à pic, car Neymar est au cœur d’intenses rumeurs évoquant un possible retour au Barça ces derniers jours. Un come-back qui divise au sein même du club blaugrana. Une chose est sûre : si Neymar veut revenir en Catalogne, il devra faire des concessions financières. De son côté, Joan Laporta ne dira sans doute pas non à un tel scénario, surtout pour faire oublier le couac Dembélé, et ce, même si Xavi ne semble pas emballé. Reste toutefois à connaitre la position d’un PSG pas forcément désireux de dissoudre la MNM en un seul été.